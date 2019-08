Kriminalhauptkommissar Lars Fabig ist am Mittwoch zu Gast in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy ungelöst". Fabig will nicht nur die Mutter finden, er will auch einer Verantwortung gegenüber dem getöteten Kind nachkommen. Man habe eine moralische Verpflichtung dem Kind einen Namen zu geben und ein ungefähres Geburtsdatum, sagt Fabig. Das Kind habe gelebt und wurde versorgt. Es habe ein Recht darauf bestattet zu werden.