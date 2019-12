Nach dem Fund des toten Babys suchte die Polizei das Gebiet um die Streuobstwiese in Geschwenda ab. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zwischen dem 3. und 12. Dezember 2018 - also mitten in der Adventszeit und vor genau einem Jahr - wurde das kleine Mädchen an einem Feldweg bei Geschwenda abgelegt. Das haben laut Kriminalpolizei die Gutachten ergeben.



Das Mädchen war ein bis drei Wochen alt, gestillt und war in einem guten Ernährungszustand, so Fabig. Das sei das Ungewöhnliche an diesem Fall und deute auf eine Mutter-Kind-Bindung hin. Die Todesursache ist noch unklar. Der Fall ist am Sonntag Teil der Sendung "Kripo live" im MDR FERNSEHEN.