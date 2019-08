Viele Studierende kommen aus Bayern. Sie würden mit Tempo 200 an ihrem Ziel vorbeirasen, um dann für die 40-Kilometer-Strecke zurück auf ihren Anschlusszug zu warten. Auch Teilnehmer wissenschaftlicher Konferenzen beklagten immer wieder, wie mühsam es sei, Ilmenau zu erreichen.

Das Thüringer Verkehrsministerium plant ab Ende 2023 eine neue direkte Regionalexpress-Linie von Erfurt nach Nürnberg mit Halt in Coburg. Dafür ist Anfang August eine EU-weite Ausschreibung veröffentlicht worden. Die neue Linie soll über die ICE-Strecke im Thüringer Wald führen. Politiker im Ilm-Kreis drängen seit Jahren auf einen Haltepunkt in Ilmenau. Zuletzt waren Forderungen von Landrätin Petra Enders (Linke) und der Ilmenauer Bürgermeisterin Beate Misch (CDU) nach einem Bahnhof laut geworden. Bis jetzt gibt es nur einen Bahnhof in der Ilmenauer Innenstadt.