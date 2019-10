A71 Tunnel Alte Burg ab Montagabend gesperrt

Die Bauarbeiten im Tunnel Alte Burg auf der A71 bei Gräfenroda im Ilm-Kreis sind fast abgeschlossen. Von Montag an wird die Baustelle abgebaut. Dafür muss die Röhre in Richtung Sangerhausen in der kommenden Nacht von 20 Uhr bis 5 Uhr erneut voll gesperrt werden.