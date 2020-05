Wegen eines umgekippten Anhängers war die Autobahn 71 zwischen Stadtilm und Arnstadt-Süd am Mittwochabend kurzzeitig blockiert. Ein 39-Jähriger hatte auf dem Anhänger ein anderes Auto geladen und diesen mit seinem Skoda Fabia gezogen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Anhänger zu schwer beladen war, sich deshalb aufschaukelte und so bei voller Fahrt umkippte. Die Anhängelast sei um mehr als das Doppelte überschritten, was an Last von dem Skoda hätte gezogen werden dürfen, so die Polizei. Die A 71 war für eine Stunde voll gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt.