Schwerer Crash am Ortsausgang von Arnstadt: zwei Autos prallen Freitagmittag frontal und ungebremst zusammen. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Bei einem Verkehrsunfall auf eisglatter Straße sind in Südthüringen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die beiden am Freitagnachmittag auf der Straße zwischen Oberhof und Zella-Mehlis unterwegs. Laut Polizei kollidierte ihr Auto mit einem Laster. Zum Unfallzeitpunkt sei es dort spiegelglatt gewesen. Die Straße ist derzeit komplett gesperrt.

Nach einem weiteren Autounfall im Ilmkreis musste die Landstraße zwischen Arnstadt und Marlishausen vorübergehend gesperrt werden. Auf dem Autobahnzubringer zur A71 waren am Freitagmittag zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Wie eine Sprecherin der Polizei MDR THÜRINGEN sagte, wurden beide Fahrerinnen in ihren Autos eingeklemmt. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Zur Unfallursache gibt es noch keine Informationen. Derzeit gibt es an der Stelle noch Behinderungen durch Bergungsarbeiten.