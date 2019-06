Busse stehen in Arnstadt an einer Haltestelle. Bildrechte: MDR/Matthias Thüsing

Der Weg für die Kommunalisierung des Busnahverkehrs im Ilm-Kreis ist endgültig frei. Das Thüringer Oberlandesgericht in Jena wies am Mittwochvormittag eine Beschwerde der Regionalbus Arnstadt GmbH (RBA) ab, die sich durch die Kommunalisierung vom Markt verdrängt sieht. Die OLG-Richter entschieden, dass zwar eine Direktvergabe des Nahverkehrs durch eine Kommune vom Gesetzgeber nicht vorgesehen sei. Es gebe dafür aber auch kein gesetzliches Verbot. Der Ilm-Kreis will ab 1. Juli den Busnahverkehr von einem kreiseigenen Unternehmen betreiben lassen. Dafür kaufte der Landkreis die Ilmenauer Omnibusverkehr auf. Die RBA wehrte sich gegen die Kommunalisierung.