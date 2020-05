In Neustadt am Rennsteig ist am Mittwoch eine wissenschaftliche Corona-Studie Jenaer Infektionsforscher gestartet. Professor Dr. Mathias Pletz, Direktor des Institut für Klinische Infektiologie an der Uniklinik Jena, will dafür die knapp 900 Einwohner erneut untersuchen. Für den freiwilligen Test sollen Blut abgenommen, Abstriche gemacht und Fragebögen ausgefüllt werden. Pletz und sein Team wollen herausfinden, ob noch heute Viren nachzuweisen sind. Auch soll herausgefunden werden, von welcher Person auf welche Person das Virus übertragen wurde. Dazu soll auch der genetische Code des Virus entschlüsselt werden.