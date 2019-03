Das Fohlen war nicht das erste von Bleys Tieren, dass die Wölfin gerissen hat. Bildrechte: Bundesforst

Die Thüringer Wölfin hat vermutlich erstmals ein Fohlen gerissen. Wie Landwirt Heinz Bley bestätigte, hat er das tote Tier bereits am 19. März auf seiner Koppel in Liebenstein im Ilm-Kreis entdeckt. Bley hat nach eigenen Angaben einen Rissgutachter hinzugezogen, der seine Vermutung bestätigte. Nun solle ein DNA-Test Klarheit bringen.



Das Fohlen war nur wenige Stunden alt. Es stand gemeinsam mit Pferden und Kühen auf einer umzäunten Weide. Für Bley war es nicht der erste Verlust, der auf das Konto der Wölfin ging. Bereits im vergangenen Jahr riss das Tier einige seiner Kälber. Dennoch sei er nicht gegen den Wolf, sagte er MDR THÜRINGEN. Vielmehr kämpfe er für eine langfristige und vernünftige Lösung. Ihm schwebe eine Erschwerniszulage für all jene Landwirte vor, die in der Wolf-Gegend arbeiten.