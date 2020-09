Erfurt | Arnstadt | Ilmenau Erste Schlaganfall-Helfer erhalten ihre Zertifikate

Thüringens erste Schlaganfall-Helfer haben am Samstagabend ihre Zertifikate erhalten. Acht Interessierte hatten sich seit dem Frühjahr für die ehrenamtliche Tätigkeit ausbilden lassen, wie der Rotary Club Arnstadt mitteilte.

Das von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe übernommene Projekt war gemeinsam mit den Rotary Clubs Erfurt-Gloriosa und Ilmenau gestartet worden. Den Angaben zufolge sollen die Helfer in den nächsten Wochen über den Erfurter Malteser Hilfsdienst an Schlaganfallpatienten in der Landeshauptstadt und im Ilm-Kreis vermittelt werden, um diese und ihre Angehörigen nach dem Klinikaufenthalt zu unterstützen. Ab November können sich den drei Clubs zufolge weitere Schlaganfall-Helfer ausbilden lassen.