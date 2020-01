Das international bekannte Auktionshaus Christie's hat das Residenzschloss Landsberg in Meiningen in seine Immobiliensparte aufgenommen. Die einstige Sommerresidenz von Bernhard II., Herzog von Sachsen-Meiningen, wird vor allem in China, Russland und den Vereinigten Staaten beworben. Das bestätigte Florian Motschmann vom beauftragten Maklerunternehmen Von Poll Immobilien MDR THÜRINGEN. Erstes Interesse gebe es zudem aus Kanada.

4,5 Millionen Euro soll der neugotische Bau kosten. In den vergangenen Jahren hatte es bereits Verkaufsversuche gegeben. Damals hatte man mit über 9 Millionen Euro einen mehr als doppelt so hohen Verkaufspreis veranschlagt. Die Stiftung bezeichnete den Verkauf Schloss Landsbergs als einen ganz normalen Vorgang.

Klein arbeitet in Meiningen als Gastronom und Hotelier. Er hatte das Schloss 1997 erworben und den Hotelbetrieb übernommen. Zusammen mit anderen denkmalgeschützte Bauten hatte Klein das Schloss 2007 in seine Stiftung eingebracht. Seitdem vermietet die Stiftung die von Klein eingebrachten Gebäude, in den sich Gaststätten, Hotels und Pensionen befinden, an ihn zurück.