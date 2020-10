Glück im Spiel Thüringer gewinnt über 300.000 Euro im Eurojackpot

Das Lottoglück hat in diesem Jahr bereits zum elften Mal einem Thüringer einen Großgewinn beschert. Wie die Thüringer Staatslotterie in Suhl mitteilte, gewann ein Spieler im Eurojackpot am Freitag fast 319.000 Euro.

Lottospieler haben zunächst drei Jahre Zeit, ihren steuerfreien Gewinn geltend zu machen. Hier gebe es eine gesetzliche Verjährungsfrist, hatte Thüringens Lotto-Sprecherin Andrea Stobbe bereits im vergangenen Jahr erklärt. Im Zweifel werde aber nicht so lange gewartet. Die Spielgesellschaft mache sich dann schon eher auf die Suche und veröffentliche entsprechende Aufrufe in den Medien. Beispielsweise sei so Anfang 2019 ein unbekannter Millionengewinner aus Thüringen gefunden worden. Wenn jedoch alle Bemühungen erfolglos bleiben, wandern die Gewinne - so klein sie auch sind - wieder in den großen Lotto-Topf. Sie fließen mehrmals im Jahr in Sonderauslosungen.