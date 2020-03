"Sie waren zu lange im Meeresaquarium in Zella-Mehlis und müssen deswegen eine Runde aussetzen". So oder so ähnlich könnte es bald beim beliebten Brettspiel Monopoly lauten. Das Bettspiel soll komplett auf den Thüringer Wald angepasst werden. Orte, Sehenswürdigkeiten oder auch Landmarken aus der Region sollen in das Spiel einfließen.