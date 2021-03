Die Erfurterin Kristina Nordt soll für den zurückgetretenen Südthüringer CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann in den Bundestag nachrücken. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat es Gespräche mit der Staatswissenschaftlerin gegeben, in der sie ihre Bereitschaft signalisierte.



Scheidet ein Abgeordneter aus dem Bundestag aus, dann rückt in der Regel ein Bewerber von der Landesliste derjenigen Partei nach, für die der ausscheidende Abgeordnete kandidiert hatte. Dies gilt auch, wenn der ausscheidende Abgeordnete direkt gewählt worden war.

Die CDU-Politikerin Kristina Nordt soll in den Bundestag nachrücken. Bildrechte: Andrea Ludwig Design