Stichwort: Bahnstrecke Probstzella-Lauscha Über die 1913 eröffnete Bahnstrecke Probstzella-Lauscha wurde einst die Porzellanfabrik Moritz in Taubenbach beliefert, außerdem transportierte die Maxhütte in Unterwellenborn auf der Strecke Erz - daher der volkstümliche Name Max- und Moritz-Bahn. Die Bahnlinie wurde vor 14 Jahren stillgelegt. Obwohl es auf der Strecke seit 1997 keinen bestellten Verkehr mehr gibt, ist die Verbindung nach wie vor als Bahnstrecke zugelassen, wie es aus dem Förderverein heißt. Im Sommer hatte die Landesregierung staatliche Zuschüsse für die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke abgelehnt und eine Reaktivierung auf eigenwirtschaftlicher Basis befürwortet.