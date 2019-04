So viele Dialekte auf einmal hört der Rennsteig selten. Am häufigsten wird geschwäbelt. Aus Baden-Württemberg kommen die meisten Royal Rangers. Die christlichen Pfadfinder haben in Thüringen zum ersten Mal einen Bundeshaijk organisiert. Haijk stammt aus dem Nordischen und heißt so viel wie "unterwegs sein". Und genau das waren die 2.500 Pfadfinder aus ganz Deutschland in den letzten fünf Tagen in Thüringen. Bis zum Abschluss am Karfreitag jeden Tag bei strahlendem Sonnenschein. "Das ist für uns nichts ungewöhnliches", sagt Cheforganisator Benjamin Hoffmann und lächelt. "Schließlich kennen wir unsere Chefs, mit Gottes Segen, da scheint eben auch mal die Sonne."