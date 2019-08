Noch liegt der Jahresabschluss nicht vor, aber einer Zwischenbilanz zufolge könnte das Minus bei 22 Millionen vielleicht sogar 30 Millionen Euro liegen. Regiomed braucht also dringend Geld. In Südthüringen und Oberfranken leben rund 350.000 Menschen, die medizinisch versorgt werden wollen. Pro Jahr zählt Regiomed rund 67.000 Patienten, die stationär behandelt werden, weitere 85.000 ambulant. Mit mehr als 5.400 Mitarbeitern ist der Klinikverbund außerdem einer der größten Arbeitgeber in der Region.

"Bisher hatten wir nur gute Jahre" sagt Landrat Thomas Müller (CDU) Bildrechte: Thomas Müller "Bisher hatten wir nur gute Jahre", sagt Hildburghausens Landrat Thomas Müller (CDU). Jetzt müsse man auch in schlechten Zeiten zusammenhalten. Im Landratsamt wird deshalb eine Sondersitzung des Kreistages vorbereitet. Nichtöffentlich wird es dann um einen sogenannten Betrauungsakt gehen. Laut Müller die Voraussetzung dafür, dass der Kreis dem Krankenhausverbund Gelder zuschießen kann. Ansonsten könnte es Probleme mit der Europäischen Union geben. Würde der Landkreis ohne Betrauungsakt Geld überweisen, würde man damit möglicherweise gegen Wettbewerbsregeln verstoßen. Ähnliche Regelungen gibt es im Öffentlichen Nahverkehr. Zuschüsse an die Unternehmen sind nur dann möglich, wenn die Dienstleistung dem Wohl der Bürger dient oder im Interesse der Gesellschaft liegt.

In Hildburghausen soll das Papier am 14. August und im Sonneberger Kreistag am 29. August beschlossen werden. Soweit das Verwaltungstechnische.

Wer die Rechnung bezahlt ist noch unklar

Viel interessanter jedoch wird es, wenn es um konkrete Summen geht. Was genau kommt auf die Landkreise Sonneberg und Hildburghausen zu? Werden dann die Städte und Dörfer über die Kreisumlage die Rechnung zahlen? "Das ist ein ganz heißes Eisen", gibt der Landrat Müller zu. Weiter will er sich dazu momentan nicht äußern. Auch der Sonneberger Landrat Hans-Peter Schmitz (pl) redet erst einmal nicht über ungelegte Eier.

Geschäftsführer Alexander Schmidtke geht von einem Minus in Millionenhöhe aus. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Viel hängt jetzt davon ab, wie die Lage im Klinikverbund Regiomed tatsächlich ist. Auskunft darüber kann nur der neue Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke geben. Obwohl er gerade im Urlaub ist, führt er mit dem MDR ein Telefoninterview. Schmidtke ist erst seit zwei Monaten Chef von Regiomed und schätzt ein, dass der Verbund in den letzten zwei bis drei Jahren ein wenig das Kerngeschäft vernachlässigt hat. Und das falle Regiomed jetzt auf die Füße. "Man hat viele Ideen und Visionen umgesetzt, dabei aber nicht auf das Geld geachtet", sagt Schmidtke. Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen hätten sich in den letzten Jahren gerade für kleine Krankenhausstandorte enorm verändert, und da hätte auch eine gewisse Entwicklung stattfinden müssen.

Minus in Millionenhöhe

Auch der Hauptgeschäftsführer geht von einem Minus von rund 20 Millionen Euro aus. Spätestens im September soll der Jahresabschluss vorliegen. Um möglichst bald wieder bei einer schwarzen Null zu landen, braucht der Klinikverbund ein Darlehen von rund 10 Millionen sowie weitere 30 Millionen Euro um das Eigenkapital zu erhöhen, schätzt Schmidtke.

Diese Summen kommen nun auf die vier Gesellschafter zu. Also die Landkreise Sonneberg, Hildburghausen, Lichtenfels und die Stadt Coburg. Der Kreistag in Lichtenfels und Coburg haben die dafür notwendigen Betrauungsakte bereits unterzeichnet. Sonneberg und Hildburghausen sollen im August folgen. Um konkrete Summen wird es dann vermutlich im September gehen.

Neue Strukturen, um Kosten zu sparen

"Auch wenn die Lage keine einfache ist, kein Patient in Südthüringen oder Oberfranken muss sich Sorgen machen", betont der Hauptgeschäftsführer. Die medizinische Versorgung der Menschen ist eine Pflichtaufgabe, an der niemand vorbeikommt. Um die abzusichern, will Regiomed den Verbund umstrukturieren. "Nicht jedes Krankenhaus macht dann alles, sondern wird sich spezialisieren", beschreibt der Hauptgeschäftsführer die Vision. Dafür sollen sechs bis sieben Zentren gegründet werden. Die Geschäftsführer und Chefärzte arbeiten gerade an einem Konzept. "Wir setzen hier auf unsere eigenen Leute", betont Schmidtke. So spare man sich das Geld für externe Berater. In den letzten Jahren sind offenbar mehrere Millionen für Gutachter ausgegeben worden.

"Es fehlt an Technik und Ausstattung"

Bürgermeister Uwe Scheler (pl) fordert von Regiomed ein klares Bekenntnis zum Standort Neuhaus am Rennweg Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Wie nötig die Umstrukturierung ist, zeigt sich am Beispiel Neuhaus am Rennweg. Der Bürgermeister Uwe Scheler (pl) ist mit dem Krankenhaus zurzeit überhaupt nicht zufrieden. "Es fehlt an Technik, es fehlt an Ausstattung. Dadurch laufen uns Ärzte und Krankenschwestern weg", beschreibt er die aktuelle Situation. Scheler fordert von Regiomed ein klares Bekenntnis zum Standort in Neuhaus am Rennweg. Die Grundversorgung mit Notfallchirurgie, Diagnostik, innere Medizin und Notaufnahme müsste unbedingt gesichert werden.

Standortzusage für Neuhaus a.Rennweg

Der Hauptgeschäftsführer Schmidtke hat auch Neuhaus am Rennweg auf dem Schirm. Schon am kommenden Montag kommt er zum Gespräch mit dem Bürgermeister ins Rathaus. Dann soll zunächst abgesprochen werden, in welche Richtung es für die Klinik in Neuhaus gehen kann. Schmidtke betont aber, dass die medizinische Versorgung auch in Neuhaus am Rennweg jederzeit gewährleistet sein wird. In einer ländlich strukturierten Region wie in Südthüringen und Oberfranken gelten laut Schmidtke andere Regeln. Große Städte und Ballungsgebiete hätten es da einfacher. Eins jedenfalls ist sicher, Regiomed hat einen steinigen Weg vor sich, und der wird nicht ganz billig.