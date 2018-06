Ein Mann stirbt bei Absturz eines Motordrachen auf dem Dolmar

Schon im August vorigen Jahres gab es an der gleichen Stelle einen tödlichen Unfall. Der Betreiber des kleinen Flugplatzes stürzte damals ebenfalls mit einem Motor-Flugdrachen ab. Auch in diesem Fall wird immer noch nach der Ursache gesucht. Der Flugplatz am Fuß des 740 Meter hohen Berges Dolmar am Ortsrand von Kühndorf bei Meiningen ist nur für Ultraleichtflugzeuge zugelassen und gilt als beliebtes Ziel von Fliegern aus ganz Deutschland.