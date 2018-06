Erfahrener Pilot stirbt bei Absturz seines Motordrachens auf dem Dolmar

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Toten um einen 73-Jährigen aus Thüringen mit jahrelanger Flugerfahrung. Nach Angaben von Augenzeugen war er kurz vor 9 Uhr mit seinem motorisierten Flugdrachen gestartet, flog eine zu steile Kurve, streifte die Wand des Flugzeug-Hangars und stürzte auf einen Wohnwagen neben dem Flugfeld, der in Flammen aufging. Ein 47-jähriger Ersthelfer wurde bei Rettungsversuchen schwer verletzt. Er wurde mit starken Verbrennungen in eine Spezialklinik nach Halle geflogen. Die Ermittlungen zur Absturzursache hat die Kriminalpolizei Suhl übernommen.

Schon im August vorigen Jahres gab es an der gleichen Stelle einen tödlichen Unfall. Der Betreiber des kleinen Flugplatzes stürzte damals ebenfalls mit einem Motor-Flugdrachen ab. Auch in diesem Fall wird immer noch nach der Ursache gesucht. Der Flugplatz am Fuß des 740 Meter hohen Berges Dolmar am Ortsrand von Kühndorf bei Meiningen ist nur für Ultraleichtflugzeuge zugelassen und gilt als beliebtes Ziel von Fliegern aus ganz Deutschland.