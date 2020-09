In einem Hof in Schmalkaldens Innenstadt stehen an einer hohen Hauswand zwei große Kisten voller Spraydosen, mehrere Farbeimer und Malerzubehör. Der Briefkasten, auf dem die Adresse "Hoffnung 17" steht, ist mit einer grauen Decke abgedeckt. Trotzdem hat er ein paar schwarze Farbklekse abbekommen. Denn die Hauswand darüber ist frisch bemalt. Über dem Porträt einer bejahrten Dame ist zu lesen: "Ich teile meine Geschichte, um diese Generation an die Gefahren von Hass, Vorurteilen und Diskriminierung zu erinnern." Es ist das Porträt von Magda Brown, die als 17-Jährige nach Auschwitz und später nach Buchenwald deportiert wurde.

Gegenüber in einem blauen Anglerstuhl mit Blick auf das haushohe Bildnis sitzt der Künstler Falk Lehmann, Jahrgang 1977, und macht Mittagspause. Er sagt: "Schmalkalden ist mir wichtig. Ich habe gern Anlässe, um hier zu sein." Lehmann ist hier geboren und aufgewachsen und inzwischen einer der weltweit erfolgreichsten Street-Art-Künstler, bekannt unter dem Namen Akut. Seine Bilder, auch als Teil des Künstlerduos Herakut, sind an Hauswänden in San Francisco, Toronto, Shanghai, Kathmandu und Berlin zu sehen. Er arbeitet mit Galerien in London, Los Angeles und Paris zusammen.

Aus Schmalkalden in die Metropolen der Welt

Arbeitsmaterialien der Street Art. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler Hier in Schmalkalden, der kleinen Stadt im Südwesten Thüringens, mitten im Thüringer Wald, beginnt seine Geschichte. In einer kleinen Graffitiszene Anfang der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts, zu der auch der 14-jährige Falk Lehmann gehörte. Die Jugendlichen wollten "anders sein und dazugehören", erzählt er. Ihren Input nahmen sie damals aus Graffiti-Magazinen in Schwarzweiß. Sie begannen damit, Comicfiguren zu malen. Unterstützung fanden sie beim Kulturverein "Villa K"; dort besprühten sie Klotüren und Wandflächen und probierten sich frei aus: "Weil wir in Schmalkalden fernab jeder Metropole sind, gab es eine Phase der autarken Entwicklung. Ich könnte mir vorstellen, hätte ich in der Großstadt angefangen, hätte ich vielleicht wieder aufgehört, wenn die Leute gesagt hätten: Das ist nicht richtig, was du da machst, das geht anders."

Doch so machten die jungen Sprayer weiter, sie hatten Ehrgeiz und Talent. Das sprach sich in der Szene herum, sie wurden zunehmend für Festivals gebucht. 2000 gründeten sie mit anderen die Künstlergruppe Ma'Claim, "zu einer Zeit, als die Ost-Graffitiszene noch sehr jung war", sagt Lehmann. Schnell wurden sie mit ihrem Fokus auf realistisches Malen erst deutschlandweit, dann weltweit bekannt. "Da war irgendwas in der Luft, dass so ein Haufen Leute auf einen Schlag so gut ist", sagt Michael Mönch, Geschäftsführer der "Villa K". "Das war wirklich eine kleine ländliche Variante von der großen New Yorker Szene", ergänzt Falk Lehmann.

"Gegen das Vergessen" mit Kunstwerken

20 Jahre später wirkt Lehmann entspannt und aufgeräumt. Seinen Südthüringer Dialekt hört man leicht heraus, er trägt Basecap, ein schwarzes T-Shirt, schwarze Hosen und schwarze Schuhe. Gesicht, Nacken und Arme sind von der Sonne gebräunt. Die Augen blicken offen, immer wieder sind kleine Lachfältchen zu sehen; Falk Lehmann lächelt viel. Er wirkt wie ein sehr zufriedener Mensch.

Sein Wandbild fällt auf, fast alle Passanten bleiben stehen, um zu schauen, manche kommen näher. Eine von ihnen ist Gudrun Schall. "Wunderschön" findet sie das Bild und fügt hinzu: "Was für eine Message. Das ist wieder was ganz ganz Großes für Schmalkalden, was hier entsteht."

Das Kunstwerk erinnert an die gebürtige Ungarin Magda Brown, die mit 17 Jahren nach Auschwitz deportiert wurde, und später in ein Außenlager von Buchenwald. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Dieses Große ist Teil des "Villa K"-Projektes "Gegen das Vergessen - Street Art Schmalkalden", das an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnern will. "Gegen das Vergessen" heißt auch ein Projekt des Mannheimer Fotografen Luigi Toscano. Seit 2014 porträtiert er Überlebende der NS-Verfolgung; die Ausstellungen zogen weltweit über eine Million Besucher an.

Dass diese beiden Projekte in Verbindung stehen, ist einer dieser Zufälle, die manchmal vorkommen. Denn als Michael Mönch zum Telefon griff, um Falk Lehmann zu fragen, ob er beim Schmalkaldener Projekt mitmache, stand dieser gerade an einer Wand in Mannheim, um die ersten Porträts Toscanos in Street Art zu verwandeln. Sie einigten sich, dass in Schmalkalden das zweite Porträt umgesetzt werden soll, Tel Aviv und Boston sind als nächste Städte in Planung.

Als Student Stromhäuschen in Erfurt besprüht

Dass Lehmann einmal von seiner Kunst leben kann, und das kann er mittlerweile, hat er lange nicht geglaubt. "Ich habe mich dagegen gesträubt, und habe begonnen, Architektur zu studieren. Die Professoren haben mitbekommen, was ich mache und haben mich zum Wechsel gedrängt." Also wechselt er von Erfurt an die Bauhaus-Universität Weimar und studiert Visuelle Kommunikation; wieder ein Fach, mit dem man, eher als bei der Freien Kunst, Aussichten auf eine Arbeitsstelle hat. Dass er sein Geld während dieser Zeit mit seiner Kunst verdiente, steht beinahe im Widerspruch dazu: "Ich habe ein Großteil meines Studiums damit finanziert, dass ich in Erfurt Stromhäuschen für die Stadtwerke angemalt habe". Er begann damals, kleinere Arbeiten auf Leinwand zu bringen. "Während des Studiums, da ging es richtig los. Da kam der Begriff Street Art auf", sagt Lehmann.

Durch Empfehlung kamen Ma'Claim zum Nuart Festival 2007 nach Norwegen und rückten so in den Focus der Kunstgalerien. "Die Galerien haben sich um uns gerissen. Das war eine ganz verrückte Zeit".

Anstöße geben zur Auseinandersetzung mit Geschichte

Fotograf Luigi Toscano, Bürgermeister Thomas Kaminski und Falk Lehmann (von links). Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski kommt vorbei, um sich das Wandbild anzuschauen. "Was ich daran bewundere, ist, die Maßstäblichkeit hinzubekommen und das Leben in die Augen hineinzukriegen." Kaminski ist sichtlich stolz: "Die ganze Welt kommt nach Schmalkalden." Da hat er nicht ganz unrecht, denn in diesem Augenblick fährt ein Wagen vor, und Luigi Toscano, der Fotograf aus Mannheim, steigt aus. Man freut sich übereinander, die international bekannten Künstler und die Schmalkaldener, die Atmosphäre ist gelöst und fröhlich. "Wir haben die Erinnerungskultur auf eine ganz andere Ebene gebracht. Es spielt keine Rolle, ob wir das in New York vor den Vereinten Nationen machen oder in Schmalkalden", sagt Toscano. "Wir haben eine große Followerschaft. Du stehst auf der Bühne. Die Leute hören dir zu. Wir können den Leuten was sagen", sagt Falk Lehmann.

Auftrag von Schauspieler Jim Carrey

Jahrelang hatte Lehmann sein Atelier in Schmalkalden. Seine Eltern wohnen hier, sein Bruder leitet das Museum Schloss Wilhelmsburg. Mit Jasmin Siddiqui, die als Hera bekannt ist, arbeitete er unter dem Namen Herakut zusammen. Das Künstlerduo aus der Street-Art-Szene ist international hoch angesehen; Schauspieler Jim Carrey beauftragte sie damit, sein Haus anzumalen.

Heute lebt und arbeitet Lehmann, der sich selbst als fotorealistischen Maler bezeichnet, in Berlin. Er ist Vater eines dreijährigen Sohnes und zweier "Bonuskinder", die seine Frau Sandra mit in die Ehe gebracht hat. Seit er Papa ist, versuche er so oft wie möglich nach Schmalkalden zu kommen. Er möchte "Enkel und Großeltern zusammenbringen". In seinem Atelier bereitet er seine Arbeiten vor. "Die Ideen kommen aus meiner eigenen Realität." Seine Arbeit sei kein Nine-to-five-Job. "Ich arbeite immer. Ich kann zwar mal früher Schluss machen, aber es gibt auch kein Wochenende. Ich bin immer Maler.“ Auch hier in seinem Heimatort.

"Was macht Falk? - Er trägt Geschichten in den öffentlichen Raum", sagt Fotograf Toscano. "Menschen bleiben stehen, fangen an zu fragen, fangen an, sich auseinanderzusetzen". Und: "Da können Sie sich glücklich schätzen, so einen Typen in Schmalkalden zu haben", wendet er sich an den Bürgermeister. "Das wissen wir", erwidert dieser heiter.

Arbeit mit Computer, Skizze und Sprühdose

Mit Musik auf den Ohren arbeitet Lehmann am liebsten. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler Der "Typ", Falk Lehmann, will weitermachen, man hat ein wenig Zeitdruck. Der Steiger kostet täglich Miete. Lehmann steigt ein, der Steiger summt leise, als er hochfährt. Die Sonne knallt, aber die Wand liegt glücklicherweise im Schatten. Er setzt Kopfhörer auf, um sich vor den Geräuschen der Außenwelt abzuschirmen. Er höre immer Musik, wenn er an einer Wand arbeite, erzählt seine Frau. Gut fünf Tage arbeitet er hier vor Ort und vorher natürlich im Atelier: "Grundsätzlich bereite ich die Motive am Rechner vor." An der Wand trägt er dann ein Raster und die Farbflächen auf. Nach Einbruch der Dämmerung projiziert er eine Zeichnung des Porträts mit einem Projektor an die Fläche und trägt es auf. "Danach arbeite ich das Motiv aus." Am vierten Tag ist das Bild fast fertig. Sorgfältig sprayt er mit der linken Hand weiße Farbe auf, in der rechten Hand hält er seine Skizze, auf die er immer wieder einen Blick wirft.

Gudrun Schall schaut zu. Sie kannte Falk Lehmann schon als Kind, so wie überhaupt jeder jeden hier kenne, und sagt: "Tolle Künstler sind an diesem Projekt beteiligt. Und diese hier in Schmalkalden zu wissen, ist schon was Einmaliges."

Am Freitagabend hat Falk Lehmann die Arbeit beendet. Er ist, wie er sagt, "sehr zufrieden mit dem Ergebnis". Magda Brown, die Porträtierte, kann das Werk nicht mehr sehen. Die 93-Jährige ist vor wenigen Wochen in ihrem Wohnort Chicago gestorben. Aber eine Wand in Schmalkalden trägt jetzt dazu bei, dass ihre Geschichte nicht vergessen wird.