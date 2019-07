Mit filmreifer Technik hat ein 47-jähriger Lastwagen-Fahrer in Thüringen die Lkw-Maut geprellt. Der Schwindel flog auf einem Autobahn-Parkplatz an der A71 bei Grabfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte.