Oberhof | Erfurt AWO Thüringen wählt Landesspitze neu

Die wegen einer Gehälteraffäre in der Kritik stehende Arbeitwohlfahrt Thüringen hat eine neue Führungsspitze. Der Landesausschuss des Wohlfahrtsverbandes wählte am Samstag in Oberhof Petra Rottschalk (59) aus Rudolstadt, Matthias Graul (66) aus Saalfeld und Thomas Walter (50) aus Gera zu neuen stellvertretenden Landesvorsitzenden. Sie sollen den Verband bis zur Wahl eines neuen Landesvorsitzenden im November führen.