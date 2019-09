Feuerwehr im Einsatz Unbekannte wollten Bergsee in Flammen setzen

In Thüringen haben Unbekannte große Mengen Öl in einen Bergsee geschüttet. Sie sollen dann versucht haben, die Flüssigkeit anzuzünden. Die Feuerwehr machte sich am Wochenende an die aufwendige Reinigung des Gewässers an der Ebertswiese im Thüringer Wald.