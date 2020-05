Im Thüringer Wald hat sich am Sonntagnachmittag ein Sportler schwer verletzt. Der 32-Jährige ist nach Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei von der Kletterfelswand am Hohen Stein mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann erlitt mehrere Brüche. Der Felsen befindet sich bei Oberschönau im Landkreis Schmalkalden-Meiningen.