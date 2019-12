Bilanz 2019 Thüringer Bergwacht häufiger im Einsatz

Die Bergwacht in Thüringen im Einsatz

Zu rund 170 Einsätzen wurde die DRK-Bergwacht Thüringen in diesem Jahr bisher gerufen. Das sind rund 60 mehr, als im Vorjahr. Den Grund dafür sehen die Aktiven bei der Bergwacht auch im neuen Rettungsdienstgesetz: Die Helfer werden häufiger zu Notfällen gerufen, weil die Einsätze auch finanziell abgesichert sind.

Bergwacht-Referent Daniel Fritzsche sieht da aber doch noch Luft nach oben und nennt den Umstand, dass die Landkreise bei der Finanzierung noch unterschiedliche Wege gingen. Was zur Grundausstattung gehört, darüber seien sich die Kreise nicht einig. So würden einige Landkreise Fahrzeuge für die Bergwachten finanzieren, andere leider noch nicht, beklagt Fritzsche.

Für mehr Einsätze der Bergwacht sorgten im zurückliegenden Jahr die Wiederinbetriebnahme des Skilifts am Oberhofer Fallbachhang. Im letzten Winter gab es hier über 20 Einsätze für die Retter. Dabei erinnert die Bergwacht Skifahrer regelmäßig an die Verhaltensregeln. "Grundsätzlich ist es so: Wer nicht Skifahren kann, der sollte eine Skischule besuchen. Außerdem weisen wir immer wieder darauf hin, dass es auch auf der Skipiste Verhaltensregeln gibt, wie im Straßenverkehr auch. Die Regeln gilt es einzuhalten.