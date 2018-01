Aufatmen in Oberhof. Statt des angekündigten lang anhaltenden Regens schneite es Mittwoch größtenteils am Grenzadler. Einem reibungslosen Ablauf des Biathlon-Weltcups mit bestens präparierter Strecke steht laut Organisatoren nun nichts mehr im Wege. Am Donnerstag beginnen die Wettkämpfe mit dem 7,5 Kilomter langen Sprint der Frauen. Die haben Mittwochnachmittag nochmals auf der präparierten Strecke trainiert.

Mehr als 58.000 Zuschauer werden in der Ski-Arena ab Donnerstag in Oberhof erwartet. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Wie Streckenchef Detlef Kotlinsky MDR THÜRINGEN sagte, betreibe man jetzt nur noch Feintuning an der knapp 3,3 Kilometer langen Runde. "Die Lage hat sich im Vergleich zu Dienstag deutlich entspannt. Den Regen in den frühen Morgenstunden hat die Strecke gut überstanden." sagte Kotlinsky am Mittwoch. Aufgrund der Temperaturen um den Gefrierpunkt können die Organisatoren einzelne Streckenabschnitte wie etwa die "Große Sägespänerunde" oder die "Henkelschleife" nochmals mit Kunstschnee und so für den 10-km-Sprint der Männer (Freitag, 14:15 Uhr) beschneien. Sturmtief Burglind hatte am Mittwochvormittag bis auf den ersehnten Neuschnee und leichte Böen keine Auswirkungen auf Oberhof. Kotlinsky: "Da haben wir Glück gehabt und sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen."

Währenddessen hatten sich Mittwoch zahlreiche freiwillige Helfer eingefunden, um die Zuschauerränge in der Arena vom nassen Schnee der vergangenen Tage und dem Neuschnee zu befreien. Die werden auch in den kommenden Tagen gebraucht, um die Tribüne erneut freizuschaufeln oder gegebenenfalls einzelne Streckenabschnitte mit Schnee zu versorgen.

Laura Dahlmeier in Oberhof am Start

Für den Biathlon-Weltcup wurden bisher mehr als 58.000 Karten verkauft. Wie die Veranstalter jetzt meldeten, sind für Donnerstag und Freitag nur noch Restkarten an der Kasse erhältlich. Samstag und Sonntag sind bereits ausverkauft. Indes wird Top-Biathletin Laura Dahlmeier am Donnerstag starten. Die siebenmalige Weltmeisterin kurierte über die Weihnachtsfeiertage einen Infekt aus, wird laut Bundestrainer Gerald Hönig noch nicht "ganz bei 100 Prozent sein". Aber, so Hönig, der Infekt sei ausgestanden, Dahlmeier habe in den vergangenen Tagen gut trainiert.