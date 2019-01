Oberhof bereitet sich auf Biathlon-Weltcup vor

Zum Glück war es nach Weihnachten auch ein paar Tage eisig kalt, sodass noch einmal so viel Kunstschnee produziert werden konnte. Inzwischen ist die kostbare weiße Pracht auf der rund drei Kilometer langen Laufstrecke: Sechs Meter breit und mindestens einen halben Meter hoch.

Neueste Technik gegen die Nebelsuppe

Auch in Sachen Nebel beugt Oberhof vor. Am Schießstand stehen LED-Scheinwerfer. Die Anlage ist in Bayern entwickelt worden und die Thüringer Veranstalter haben sie sich ausgeborgt. Damit sollen die Athleten auch bei dichtester Oberhofer Nebelsuppe die Schießscheiben in 300 Metern Entfernung noch sehen können.

Alles im Blick dank Leinwand. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Während die Nebelscheinwerfer nicht unbedingt gleich auffallen, springt dem Besucher die neue riesige Leinwand am Schießstand in die Augen. Die Zuschauer sollen so das Wettkampfgeschehen noch besser verfolgen können.

Immer wieder kommen Neugierige ins Stadion gelaufen und sehen den vielen ehrenamtlichen Helfern bei ihrer Arbeit zu. Manche genießen die Ruhe vor dem großen Sturm. Eine Familie aus Leipzig zum Beispiel. Vater, Mutter und die beiden Söhne schauen sich die Rennen aber dann doch lieber zu Hause auf der warmen Couch an. Eine junge Frau aus Erfurt dagegen sagt, einmal im Leben muss man das erlebt haben. "Wenn du im Wald an der Strecke stehst und die Biathleten ganz nah an dir vorbeisausen, das ist der Hammer."

Klaus-Peter Köhler ist Fan und Helfer. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Seit inzwischen 20 Jahren kommt Klaus-Peter Köhler jedes Jahr als Helfer zum Biathlon-Weltcup nach Oberhof. Der Meininger nimmt sich dafür extra zwei Wochen Urlaub. "Wir machen hier alles was anfällt. Schneeschaufeln, Getränkekisten schleppen oder die Strecke abstecken. Es klingt verrückt, aber das macht so einen riesigen Spaß, ich kann mir Oberhof ohne Biathlon-Weltcup gar nicht mehr vorstellen." Eine ganze Menge neuer Freunde hat er kennengelernt, alle genauso "biathlonverrückt" wie er.

Hotels ausgebucht, Tickets noch zu haben