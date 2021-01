Ruhe statt Fangesänge, gefühlte Einsamkeit statt Menschenmassen - wenn am Freitag die ersten Biathleten bei den Sprintrennen an den Start gehen, wird alles anders sein als gewohnt in Oberhof. Wegen des Coronavirus werden die Sportler regelmäßig getestet und befinden sich in einer "Bubble", also Blase - genauso wie Trainer, Physiotherapeuten und Betreuer. Die Gesundheit aller Beteiligten steht über dem sportlichen Erfolg.