Oberhof bewirbt sich um die Biathlon WM 2023

Im Urlaubsort Poreč an der Westküste von Kroatien fällt am Sonntag eine wichtige Entscheidung für den Wintersportort Oberhof. Auf dem Kongress der Internationalen Biathlon Union (IBU) wird über die Vergabe der Biathlon WM 2023 entschieden.

Oberhof will die WM 2023 nach Thüringen holen Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Oberhof tritt mit seiner Bewerbung gegen Nove Mesto in Tschechien an. Der Thüringer Wintersportort hatte im Jahr 2004 zum ersten Mal eine Biathlon-Weltmeisterschaft ausgerichtet. Die Stimmung, die Erfolge der Deutschen Athleten und das besondere WM-Feeling im Ort sind vielen Fans bis heute in Erinnerung geblieben. Geht es nach dem Oberhofer WM-Bewerbungskomitee, soll dieses Feeling in viereinhalb Jahren wieder nach Oberhof schwappen. Begleitet wird die 20-köpfige Thüringer Delegation von Sportminister Helmut Holter (Linke). Er unterstützt die Bewerbung Oberhofs. Mit der WM könnte Oberhofs Ruf als international bekanntes Wintersportzentrum gefestigt werden, so Holter. Auch finanziell erhofft sich die Stadt einiges von der WM. Nach Schätzungen der Stadtverwaltung könnte die Weltmeisterschaft 50 bis 60 Millionen Euro Umsatz in die Region bringen. Das Land Thüringen unterstützt die Bewerbung des Wintersportortes. Für notwendige Investitionen sei im Doppelhaushalt 2018/19 Geld eingeplant. Insgesamt sollen 15 Millionen Euro bereitgestellt werden.