Beim Brand einer Scheune und eines benachbarten Wohnhauses in Klings (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist ein Mann verletzt worden. Nach Polizeiangaben verletzte sich der Nachbar, als er versuchte das Feuer zu löschen. Zudem starben vier Hasen und ein Hund in der Scheune. Am Montagabend geriet zunächst die Scheune in Brand. Die Flammen griffen dann auf ein benachbartes Wohnhaus über. Eine Mutter und ihre beiden neun und zwölf Jahre alten Kinder konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.