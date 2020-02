Am späten Freitagabend rückte die Feuerwehr aus. (Symbolbild) Bildrechte: imago/T-F-Foto

In Breitungen im Landkreis Schmalkalden- Meiningen ist in der Nacht zum Samstag die Lagerhalle einer Agrargenossenschaft ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache am späten Freitagabend aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 480.000 Euro. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle wurde durch das Feuer völlig zerstört.