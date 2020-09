Meisterschaft Europas größter Kürbis in Breitungen gekürt

Gewogen wurden die teils mehrere hundert Kilo schweren Exemplare solcher Sorten wie Atlantic Giant, Squash, Fieldpumkin, Marrow, Longguard, Tomate oder Bushelguard nach dem Reglement vom GPC- dem Great Pumkin Commonwealth. Das heißt alle Ergebnisse werden in eine weltweite Rangliste mit aufgenommen. So können sich die Züchter mit den Ergebnissen weltweit vergleichen.

Beim Kürbiszüchten kann schon zu Hause einiges schief gehen, berichtet der Sieger Mario Weißhäupl. Der Bayer hat mit seinem 779 Kilogramm schweren Squash Kürbis den deutschen Rekord geknackt und hält nun auch den Europarekord. Wenn man nicht aufpasst, reißt die Hülle der Panzerbeere auf - so werden Kürbisse nämlich botanisch bezeichnet. Was übrig bleibt ist dann Matsch. Die nächste Herausforderung: Der Transport. "Ich verwende breite Spannriemen und polstere das Ganze ab," berichtet Weißheupel. Kombiniert mit einer ganz vorsichtigen Fahrweise hat er sein Prachtexemplar ohne Beschädigungen nach Breitungen gebracht. Aufgezogen hat er seinen Gewinnerkürbis in einem rund 100 Quadratmeter großen Gewächshaus.