Der Anlass für den Rücktritt: Über Monate hinweg soll König Dokumente von Reichsbürgern mit offiziellen Siegeln der Gemeinde versehen haben. Mehrfach waren Leute von außerhalb nach Kühndorf gekommen, um sich beispielsweise Teile von Familienstammbüchern oder Zeugnisse mit offiziellem Siegel bestätigen zu lassen. Auch auf anderen Papieren mit Passbildern und bestimmten Informationen soll der ehrenamtliche Bürgermeister das Gemeindesiegel gesetzt haben. König beteuerte, das sei völlig arglos und aus Unwissenheit geschehen. "Die Kommunalaufsicht im Landratsamt sieht von einem Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister ab, weil er freiwillig zurücktritt", so Behördensprecher Eichler. Auch die Meininger Staatsanwaltschaft hatte gegen König ermittelt, das Verfahren wurde inzwischen aber eingestellt.

Die Gemeinderäte sprechen von einem Vertrauensverlust. Außerdem sei Kühndorf ein erheblicher Imageschaden zugefügt worden. "Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie Sie fremden Personen, welche in keinem Bezug zur Gemeinde Kühndorf oder zur Verwaltungsgemeinschaft Dolmar-Salzbrücke stehen, Dokumente siegeln beziehungsweise sich als deren Interessenvertreter einsetzen konnten", heißt es in einer von allen Gemeinderatsmitgliedern unterzeichneten Erklärung an den Bürgermeister. Für die Gemeinderäte sei es unumgänglich, sich von dieser Handlungsweise zu distanzieren. Die Abgeordneten hatten sogar über ein Abwahlverfahren nachgedacht, dem ist Thomas König mit seinem Rücktritt zuvorgekommen.