Mit gefälschten Mund-Nasen-Schutz-Attesten haben Besucher des Meeresaquariums in Zella-Mehlis die Maskenpflicht umgangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war dem Betreiber aufgefallen, dass Besucher in den vergangenen Tagen vermehrt mit ärztlichen Bescheinigungen aufwarteten, die sie vom Tragen einer Maske befreien.