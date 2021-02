Seit Wochen führt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Corona-Statistik in Thüringen an. Der Landkreis gilt als einer der größten Hotspots in Thüringen. Auf diesen Titel würde Landrätin Peggy Greiser (parteilos) gern verzichten. Warum ausgerechnet hier die Zahlen so in die Höhe schnellen, dafür gibt es keine genaue Antwort. Rund zwei Dritel aller Fälle sind laut Greiser in der Fläche aufgetreten. Zwar habe es auch Ausbrüche in Krankenhäusern und Pflegeheimen gegeben, jedoch spielten die keine so große Rolle.