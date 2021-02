Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr. Das Testzentrum in der Mehrzweckhalle ist gerade erst geöffnet und schon kurz danach bildet sich eine Schlange von etwa 30 Menschen. Alle warten mit Abstand und medizinischer Maske. In der Schlange steht Edeltraut Knies. Sie muss in der kommenden Woche in eine Augenklinik nach Fulda. "Ich will einfach sichergehen, weil ich am Auge operiert werden muss. Mit einem negativen Test fühle ich mich da einfach wohler", sagt sie.

Felix Schliewenz studiert in Erfurt und schreibt in dieser Woche eine Klausur. Nur wenn er negativ ist, will er in die Uni fahren. "Solange es noch keinen Impfstoff gibt, ist das die einzige Möglichkeit, die Zahlen runterzubringen", sagt Johannes Lohs. Jeder müsse doch eigentlich wissen, wie dramatisch die Lage im Landkreis gerade ist. Hald Uhlemann wird noch deutlicher. "Es geht ums eigene Fell und andere zu schützen. Ich kann diejenigen nicht verstehen, die nur an sich denken. Sie vergessen aber dabei, dass sie andere anstecken könnten."

Die meisten Infektionen auf Arbeit und in Familie

Im Testzentrum gibt es zwei Behandlungszimmer. Dort werden die Rachen- und Nasenabstriche durchgeführt. Danach geht es für etwa eine Viertelstunde in den großen Saal. Nach etwa 15 Minuten liegt das Ergebnis vor.

310 Menschen haben sich am Montag in Schmalkalden, Fambach und Steinbach-Hallenberg freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Bildrechte: MDR/Landratsamt Schmalkalden-Meiningen

Zeitgleich in Schmalkalden ist auch in Fambach und Steinbach-Hallenberg getestet worden. Nach Angaben von Christopher Eichler im Meininger Landratsamt sind insgesamt 310 Menschen zum freiwilligen Test gekommen. Nur einer der Tests war positiv. Die betroffene Person ist gleich vor Ort zu einem PCR-Test geschickt worden. Außerdem wurde Quarantäne angeordnet.

Hohe Inzidenz im Kreis Schmalkalden-Meiningen

Der Vizelandrätin Susanne Reum ist die Erleichterung anzusehen. Sie ist froh, dass die Massentests doch so gut angenommen werden. Besonders auf Arbeit und in der Familie stecken sich ihren Angaben zufolge die meisten Menschen im Landkreis an. In der Region gibt es rund 900 Industriebetriebe mit rund 1.400 Beschäftigen. "Viele von ihnen arbeiten am Band und können nicht einfach so Homeoffice machen", so Reum. Die mobilen Testteams fahren deshalb auf Wunsch auch in die Firmen. Die Unternehmen zahlen pro Test die Unkosten von 8,50 Euro.