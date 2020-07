Krisenstab Corona-Regeln im Kreis Schmalkalden-Meiningen wieder verschärft

Der Kreis Schmalkalden-Meiningen will die Corona-Regeln wieder verschärfen. Wie das Landratsamt mitteilte, soll zum Beispiel die Besucherzahl beim "Sommer in der Stadt" beschränkt werden.

Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag mitteilte, wurde ein Bewohner des AWO Pflegeheims in Meiningen positiv auf das Corona-Virus getestet. Der Mann wurde am Dienstag aufgrund einer anderen Ursache in das Klinikum eingeliefert. Er wies jedoch keine Corona-Symptome auf. Das Gesundheitsamt konnte bereits alle Kontaktpersonen im Pflegeheim ermitteln.