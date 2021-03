Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist der neue Schnelltest-Bus am Dienstag auf unerwartet große Resonanz gestoßen. Bereits beim ersten Halt in Oberhof ließen sich 81 Einwohner auf das Coronavirus testen, wie die Organisatoren im Landratsamt mitteilten. Alle Tests seien negativ ausgefallen. Am Dienstagnachmittag hält der Schnelltest-Bus dann in Benshausen und Rohr.