Touristen-Anstum Oberhof will sich tagelang abriegeln

Am Wochenende waren in Oberhof Straßen zugeparkt, Feuerwehrzufahrten versperrt und Rettungswege blockiert. Die Stadt bereitet sich zudem gerade auf zwei Biathlonweltcups vor, von denen der erste Ende der Woche beginnt. Eine Sprecherin im Innenministerium bestätigte, dass entsprechende Gespräche über eine Abriegelung der Stadt laufen.

Bürgermeister Thomas Schulz Bildrechte: MDR/Mathias Heerwagen

Schulz sieht die Sperrung der Stadt als alternativlos an. "Ich habe Verständnis dafür, dass es die Menschen, die Familien mit Kindern in der Pandemie nach draußen drängt. Doch wir wurden überrannt, für den Ort ist die Menschenmasse nicht zu bewältigen." Es habe sich gezeigt, dass es nicht ausreiche, auf die Vernunft der Menschen zu setzen.



Das Problem würde sich potenzieren, wenn die Biathlonfans entgegen aller Ratschläge nach Oberhof reisen würden, so Schulz. Die Veranstaltungen am Wochenende und in der kommenden Woche finden unter hohen Sicherheits- sowie Hygienevorkehrungen statt, Publikum ist nicht zugelassen.