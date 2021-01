Im Moment arbeitet ein Kuratorium am Feintuning für die Ausstellung. Zum Team gehört auch Kai Lehmann. Er ist Direktor des Museums von Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden und will vor allem die Verbindung von Mensch und Technik in der neuen Erlebniswelt erreichen. "Wenn wir nur die Technik einer Dampflok erklären, locke ich vielleicht den bahnbegeisterten Ehemann, aber was ist mit seiner Frau?", sagt Lehmann. Auch wenn er wisse, dass er damit ein Klischee bediene - so soll es neben der begehbaren Lok auch andere Perspektiven geben. Beispielsweise vom Bahnsteig aus.