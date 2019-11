Nach der Bombenentschärfung am Mittwoch in Meiningen haben sich Landrätin Peggy Greiser (pl) und Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) bei den Helfern für ihren Einsatz bedankt.

Weite Teile der Meininger Innenstadt mussten evakuiert werden. Bildrechte: MDR/Landratsamt Schmalkalden-Meiningen

Wegen der Bombenentschärfung wurden am Mittwochvormittag weite Teile der Meininger Innenstadt evakuiert. Im Umkreis von 500 Metern zur Fundstelle mussten deshalb alle Gebäude geräumt werden. Rund 3.000 Meininger konnten den ganzen Tag nicht in ihre Wohnungen. Im Evakuierungsgebiet befanden sich unter anderem auch zwei Schulen und ein Kindergarten.



Am Mittwochnachmittag hatten Experten des Kampfmittelräumdienstes den Blindgänger entschärft und abtranportiert. Die Polizei konnte die Schutzzone ab 16:30 Uhr wieder freigeben, Bewohner konnten anschließend nach und nach in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Entschärfung der rund 227 Kilogramm schweren Fliegerbombe in der Berliner Straße hatte etwa eine Stunde gedauert.