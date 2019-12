Die Thüringer Initiative für Olympische Winterspiele hat verärgert auf die Absage durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) reagiert. "Wir sind überrascht und traurig, dass die Sportpolitik den Ball nicht aufnimmt und unsere Vision eiskalt abbügelt", sagte Mike Helios, einer der Initiatoren am Freitag. Helios ist Sprecher der Volksbank Raiffeisenbank Bad Salzungen Schmalkalden. Sie steht hinter der Initiative, 2030 in Thüringen, Sachsen und Bayern Olympische Winterspiele auszurichten .

Nach Vorstellung der Initiative sollte das Biathlon-Stadion in Oberhof eine der Austragungsstätten für Olympische Spiele in Thüringen, Sachsen und Bayern werden. Bildrechte: imago/Gerhard König

Das Konzept sollte auf der DOSB-Mitgliederversammlung am Samstag in Frankfurt vorgestellt werden. Der DOSB hat der Idee jedoch eine Absage erteilt und rechtliche Schritte eingeleitet. "Wir haben die Unterlagen geprüft und sehen darin keine Perspektive für eine Winterspiele-Bewerbung", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Donnerstagabend. Der Dachverband erwirkte zudem eine Unterlassungserklärung gegen die Verwendung olympischer Symbole. "Damit kann dieses Thema als erledigt angesehen werden", sagte Hörmann. Nach dem Vorstoß der Thüringer hatte Hörmann noch ein Gespräch angekündigt.