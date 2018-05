Das Projekt 3D-Zebrastreifen in Schmalkalden ist Geschichte. Die Stadt hat am Donnerstag damit begonnen, aus dem Zebrastreifen im Wohngebiet Walperloh einen normalen Übergang für Fußgänger zu machen. Dazu werden die Schattierungen, mit denen der dreidimensionale Effekt erzeugt wird, entfernt. Die Umwandlung in einen normalen Zebrastreifen soll am Freitag abgeschlossen sein.

Ähnliche Projekte wie in Schmalkalden werden auch in anderen Kommunen diskutiert. In Braunschweig wurde ein solcher Zebrastreifen jedoch im Februar dieses Jahres abgelehnt. In Linz in Österreich gibt es hingegen einen solchen Übergang.