Es war ein großer Ermittlungserfolg und ein spektakulärer Prozess, der 2017 mit der Verurteilung eines Drogendealers zu zehn Jahren Haft endete. Der heute 33-Jährige hatte in großem Stil Drogen übers Internet verkauft, einige im Freenet, noch viel mehr im sogenannten Darknet, in dem Nutzer anonym surfen können. Mehr als 4.000-mal.

Aufgeflogen war alles, weil sich ein Kunde des Angeklagten die Drogen offenbar an eine falsche Adresse liefern ließ. Die Empfänger machten das Paket auf, fanden die Drogen und brachten den Karton zur Polizei. Weil neben den Drogen ein Flyer mit der Adresse des Webshops lag, war der Einstieg in die Ermittlungen nicht schwer. Herauszubekommen, wer diesen Shop betreibt, war dann eine weitaus größere Aufgabe. Die Cybercops des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) waren erfolgreich, sie kamen dem Südthüringer auf die Schliche, im Februar 2017 wurde er festgenommen.

Der Prozess gegen den Mann am Landgericht Meiningen war dann wirklich etwas Besonderes. Allein das Verlesen der Anklage dauerte drei Tage. Schöffen kennen die Akten nicht, deshalb muss alles mündlich vorgetragen werde, was der Wahrheitsfindung dient. Und so wurde jedes einzelne Geschäft im großen Saal des Meininger Landgerichts vorgelesen: Besteller, Datum, Menge und Art der Drogen - und natürlich der Preis.

Der Thüringer verkaufte seine Drogen über das Internet. Eine fehlgeleitete Sendung führte die Polizei dann auf sein Spur. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) auf Antrag der Verteidigung jetzt aufgehoben. Dass der Angeklagte hinter den Geschäften steckt, daran hatten die Karlsruher Richter keinen Zweifel. Aber ob in den 4.000 Paketen auch immer das Bestellte drin war, das hätten das Meininger Gericht nicht genügend geprüft. Welche Wirkstoffe steckten wirklich in "hello kitty", "Handgranaten", "chiller", "Master" und "Potent Speedpaste A+++"? Und war die Konzentration wirklich so hoch, dass die gelieferte Ware unter das Betäubungsmittelgesetz fällt? Oder vielleicht doch unter das - mildere - Arzneimittelgesetz?