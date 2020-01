Am Meininger Landgericht sind am Montag zwei Drogendealer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein 43-Jähriger muss fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis, ein 40-Jähriger vier Jahre.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer Drogen in nicht geringer Menge geschmuggelt und teils damit gehandelt haben. Die Südthüringer waren mit rund einem Kilogramm Heroin und 20 Gramm Kokain in der Nähe der niederländischen Grenze gefasst worden.