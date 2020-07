Mit dem Bau der Ortsumgehung Meiningen der Bundesstraße 19 (B19) kann nicht begonnen werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat einem Eilantrag des Umweltverbandes BUND Thüringen gegen die Genehmigung - den sogenannten Planfeststellungsbeschluss - stattgegeben. Autoverkehr auf der B19 in Meiningen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Beschluss offensichtlich rechtswidrig"

Das Gericht folgte in seinem Beschluss der Argumentation des BUND. Der Planfeststellungsbeschluss sei "offensichtlich rechtswidrig", weil nicht geprüft worden sei, ob die Straßenabwässer umliegende Gewässer verunreinigen würden. Weitere Zweifel an der Rechtmäßigkeit würden sich aus den Verkehrsuntersuchungen ergeben, die Teil des Planfeststellungsverfahrens waren: Weder das ursprüngliche Verkehrsgutachten noch das später aktualisierte seien ausgelegt worden; außerdem seien die Gutachten nicht an das Gericht übermittelt worden.

BUND: Planungen müssen von vorn beginnen

BUND-Anwältin Ursula Philipp-Gerlach sagte, zwar stehe die Entscheidung im eigentlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht noch aus. Der Umweltverband gehe aber davon aus, dass die Planungen für die Bundesstraße nun von vorn beginnen müssten.

Argument: Verkehrsaufkommen deutlich gesunken

Der BUND hält die Pläne für eine drei- und vierspurige Umgehungsstraße für völlig überzogen. Das Projekt sei in der Wendezeit für mehr als 18.000 Fahrzeuge am Tag geplant worden. In den letzten 30 Jahren sei das Verkehrsaufkommen aber deutlich gesunken - auf nur noch rund 7.000 Autos täglich.

Auch wenn sich mancher Lokalpolitiker noch so sehr die Umgehungsstraße wünscht: Thüringen ist keine Bananenrepublik, in der rechtlich zwingende Vorgaben für die Zulassung von Infrastrukturvorhaben einfach ignoriert werden können. Burkhard Vogel, Landesgeschäftsführer des BUND Thüringen

Der Kreistag des Kreises Schmalkalden-Meiningen hatte erst am Montag in einer Resolution an das Bundesverkehrsministerium den Ausbau der Bundesstraße 19 gefordert. Das Projekt sei von zentraler Bedeutung, um die Wirtschaftskraft der Region zu stärken, hieß es.

Baustart für Herbst 2022 geplant

Nach Angaben des BUND gibt es für das Projekt seit 1. Mai Baurecht. Aus dem Gerichtsbeschluss geht hervor, dass die konkrete Planung im Herbst 2020 ausgeschrieben werden sollte. Der Bau sollte im Herbst 2022 starten.