Mit dem Bau der Ortsumgehung Meiningen der Bundesstraße 19 (B19) kann nicht begonnen werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nach Angaben des Umweltverbandes BUND seinem Eilantrag gegen die Genehmigung stattgegeben. Der BUND hält den sogenannten Planfeststellungsbeschluss für rechtswidrig, weil eine Verkehrsuntersuchung fehle und ungeklärt sei, ob Straßenabwässer nahegelegene Gewässer verunreinigen könnten.

Der BUND hält die Pläne für eine vierspurige Umgehungsstraße für völlig überzogen. Das Projekt sei in der Wendezeit für mehr als 18.000 Fahrzeuge am Tag geplant worden. In den letzten 30 Jahren sei das Verkehrsaufkommen aber deutlich gesunken - auf nur noch rund 7.000 Autos täglich.