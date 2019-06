Die Weltklasse-Rennrodler Dajana Eitberger und Johannes Ludwig haben ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr in Thüringen. Wie Eitberger MDR THÜRINGEN sagte, will sie zu ihrem Freund nach München ziehen und damit neue Wege gehen. "Ich habe mich im letzten Jahr in der Sommervorbereitung in ein Loch trainiert und war in der Saison oft angeschlagen und sehr müde", sagte Eitberger.