Erhöhtes Risiko für Erdfälle in Thüringen Thüringen ist das nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe das Bundesland mit dem höchsten Risiko für natürliche Erdfälle. Auf etwa 60 Prozent der Fläche müsse damit gerechnet werden, sagt der für Gefährdungsanalysen zuständige Bereichsleiter Thomas Lege. In Baden-Württemberg gelte das für 40 Prozent der Landesfläche, in Ländern wie Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern hingegen ist das Risiko gleich Null.



Als Risikogebiete gelten etwa Ablagerungen von Salz- und Gipskarstgesteinen. Ausspülungen etwa durch Grundwasser können dort - wie in Schmalkalden - zu Hohlräumen führen, wie TLUBN-Geologe Sven Schmidt erläutert. Zwischen zehn und 30 Erdfälle werden in Thüringen nach seinen Angaben pro Jahr gemeldet. Sie ereigneten sich zum Beispiel auf Feldern oder im Wald und seien meist nicht so gravierend wie jener in Schmalkalden oder ein weiterer in Nordhausen. Dort brach im Februar 2016 auf einem Betriebshof ein fast ebenso großer Krater wie in Schmalkalden auf. Eine Vorhersage sei schwierig. "Man kann nur beobachten."