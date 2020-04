Entscheidung steht bevor Zehn Jahre nach Erdfall in Schmalkalden - Anwohner wollen Straße zurück

Am 1. November 2010 hat sich am Schmalkaldener Röthberg die Erde aufgetan. Ein ganzes Stück Straße verschwand in der Tiefe. Fast eine Woche lang sind Lastwagen im Minutentakt gefahren und haben Kies in den riesigen Krater geschüttet. Zehn Jahren später wollen zumindest einige Anwohner wieder eine kürzere Verbindung in die Innenstadt.

von Bettina Ehrlich